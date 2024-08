Quantas vezes o Vasco passou das oitavas da Copa do Brasil? Veja

Das 33 vezes que participou da Copa do Brasil, o Vasco chegou às oitavas de final em 20 ocasiões, contando a atual edição. E, nesta terça-feira (6), descobre se estará entre os oito melhores em mais uma oportunidade. Será no jogo contra o Atlético-GO, em São Januário, às 21h45 (de Brasília).

Nesse sentido, o Jogada10 levantou o retrospecto do Cruz-Maltino em oitavas de final da principal competição de mata-mata do país. Ao fim da matéria, veja, então, a lista com as temporadas que o Vasco chegou às oitavas.

Excluindo a atual edição, o Vasco já tem 19 disputas em oitavas de final, avançando em 13 delas. E, como o J10 lembrou na última quarta-feira (31), a última vez que o Gigante da Colina ultrapassou tal fase foi em 2015, eliminando o arquirrival Flamengo, aliás.

Ao todo, o Cruz-Maltino chegou 13 vezes às quartas de final, sendo eliminado somente em seis oportunidades: 1999, 2000, 2005, 2014, 2016 e 2021. Das 13 vezes que avançou, alcançou a semi em oito.

Se o time do interino Rafael Paiva eliminar o Atlético-GO, será a 14ª vez que o Vasco chega nas quartas de final. A equipe carioca conquistou o título da Copa do Brasil em 2011 e visa repetir o feito, encerrando o jejum de 13 anos sem conquistas nacionais.

Vezes que o Vasco chegou nas oitavas

Ano – Avançou ou foi eliminado – (Fase que alcançou)

1993 – Avançou – (Semifinal)

– (Semifinal) 1994 – Avançou – (Semifinal)

– (Semifinal) 1995 – Avançou – (Semifinal)

– (Semifinal) 1998 – Avançou – (Semifinal)

– (Semifinal) 1999 – Eliminado – (Oitavas)

2000 – Eliminado – (Oitavas)

2002 – Avançou – (Quartas)

– (Quartas) 2003 – Avançou – (Quartas)

– (Quartas) 2005 – Eliminado – (Oitavas)

2006 – Avançou – (Vice-campeão)

– (Vice-campeão) 2008 – Avançou – (Semifinal)

– (Semifinal) 2009 – Avançou – (Semifinal)

– (Semifinal) 2010 – Avançou – (Quartas)

– (Quartas) 2011 – Avançou – (Campeão)

– (Campeão) 2013 – Avançou – (Quartas)

– (Quartas) 2014 – Eliminado – (Oitavas)

2015 – Avançou – (Quartas)

– (Quartas) 2016 – Eliminado – (Oitavas)

2021 – Eliminado – (Oitavas)

RESUMO: São 19 idas às oitavas, com 13 classificações e 6 eliminações – 68,4% de aproveitamento.

