Galoppo se aproxima de retorno em meio a propostas para deixar o São Paulo

Após ficar fora da lista de relacionados nos últimos quatro jogos do São Paulo, o meia Giuliano Galoppo pode reaparecer na equipe no próximo embate. O argentino estava com uma inflamação no pé direito causada por um trauma. O problema gera dores no momento do chute. Por isso, tem feito trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda.

Contudo, ele ainda deve ficar fora da viagem de Goiânia. O São Paulo encara o Goiás, fora de casa, nesta quinta-feira (8), às 20h, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Ele ficará no CT para seguir seu tratamento e ficar 100%. A expectativa é que ele tenha condições de encarar o Atlético Goianiense no domingo (11), às 16h, no Morumbis, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além disso, Galoppo volta após o seu nome ser especulado em uma possível transferência para o futebol argentino. A diretoria diz que recebeu uma proposta oficial do Rosário Central, mas as conversas não avançaram. Além disso, o Boca Juniors também demonstrou interesse e uma troca pelo volante Pol Fernández foi cogitado, mas também não aconteceu. Neste momento, a tendência é que o jogador fique no Tricolor.

Galoppo não conseguiu se firmar no São Paulo

O desejo do atleta de 25 anos era trocar o São Paulo por alguma equipe da Europa, mas ele nunca conseguiu se firmar no clube paulista. Seu melhor momento aconteceu durante o Campeonato Paulista de 2023, quando foi o artilheiro da equipe na competição. Contudo, uma grave lesão no joelho direito tirou o atleta de boa parte da temporada. Já em 2024 são 25 jogos, um gol e duas assistências.

