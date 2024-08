Flamengo: dupla não treina com grupo e preocupa para duelo contra Palmeiras

O ‘Dia D’ trouxe mais preocupações do que tranquilidade para comissão técnica do Flamengo. Isso porque Everton Cebolinha e Nicolás De La Cruz não participaram do primeiro treino com o grupo e, portanto, seguem como dúvidas para o duelo decisivo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (7), no Allianz Parque.

O Flamengo tratava a reapresentação do elenco, na tarde da última segunda-feira (5), como crucial para entender as condições físicas da dupla. Os dois, porém, não trabalharam com o grupo e a decisão sobre a utilização dos atletas ficou para a atividade desta terça-feira (6) – última antes da partida.

A delegação rubro-negra embarca para São Paulo na tarde desta terça-feira (6), após a realização do último treino no Ninho do Urubu. O Flamengo vai à capital paulista com vantagem de 2 a 0 no confronto e pode, portanto, perder por até um gol de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

Everton Cebolinha

O atacante rubro-negro chegou a ir campo no Ninho do Urubu, mas cumpriu apenas trabalhos específicos com a preparação física do clube. O caso de Cebolinha inspira cuidados devido ao histórico de problemas musculares recentes, que, inclusive, o tirou de 11 jogos do Flamengo nesta temporada.

Cebolinha deixou o campo na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Maracanã, aos 22 minutos do primeiro tempo com dores no músculo posterior da coxa direita. Apesar da preocupação, exames não detectaram lesão, e o jogador tem sido monitorado de perto por profissionais do Flamengo. Por isso, acabou poupado da derrota para o São Paulo, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Além do acompanhamento do DM do Flamengo, Everton Cebolinha tem investido num atendimento particular de fisioterapia justamente para prevenir lesões.

Nicolás De La Cruz

Com incômodo no calcanhar de Aquiles dos dois pés, De La Cruz sequer esteve em campo nas atividades da última segunda-feira (5). O uruguaio se reapresentou junto ao elenco, mas trabalhou apenas na academia do CT Ninho do Urubu e, portanto, segue como incógnita para Tite. O meia também levou uma pancada no joelho direito na vitória sobre o Palmeiras e sofre com dores no local.

Nicolás De La Cruz se despediu da Copa América 2024 como o jogador do Flamengo com mais minutagem em campo. Titular absoluto de Marcelo Bielsa, o meia rubro-negro atuou por 355 minutos durante a disputa do torneio continental.

Escalação do Flamengo

O treino desta terça-feira (6), último antes do embarque para São Paulo, definirá a equipe titular do Flamengo para encarar o Palmeiras nesta quarta-feira (7). Em meio às dúvidas, o técnico Tite também pôde celebrar o retorno de Bruno Henrique – que pode servir como alternativa em caso de baixa de Everton Cebolinha.

Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar duas vezes nos próximos cinco dias. O primeiro está marcado para quarta-feira (7), às 20h, no Allianz Parque, e vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O segundo, por sua vez, será disputado no próximo domingo (11), às 16h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão.

