Estreia e primeiro gol de Vegetti pelo Vasco completam um ano

A ascensão de Pablo Vegetti no Vasco foi meteórica. Anunciado no dia 4 de agosto de 2023, o argentino completa, nesta terça-feira (6), um ano de sua estreia pelo Cruz-Maltino.

É isso mesmo. O Pirata chegou ao Rio de Janeiro no dia 3 de agosto, foi anunciado no dia seguinte (último dia da janela de transferências) e estreou três dias depois. E não foi uma estreia qualquer! Afinal, o Vasco vinha na zona do rebaixamento e jogava sem torcida (punição da Justiça) contra o Grêmio, quarto colocado à época no Brasileirão.

E, apenas 16 minutos depois de sair do banco e ir a campo (no lugar de Seba Ferreira), o atacante começou a escrever sua história no Vasco. De cabeça, aos 34′ da etapa final, ele anotou o gol único na vitória por 1 a 0, que fez o time alcançar 12 pontos e respirar na competição.

Assim, o Vasco emplacou uma sequência com apenas uma derrota em oito jogos, mostrando que, apesar do péssimo primeiro turno, ainda dava tempo de salvar o clube de mais um rebaixamento. E foi exatamente o que aconteceu.

Muito graças, é claro, aos gols de Vegetti. Em 21 jogos, ele marcou dez vezes, garantindo pontos importantíssimos na luta pela permanência na Série A. Dessa forma, o jogador caiu nas graças da torcida, que via no centroavante uma fonte importante de gols para 2024.

2024

Apesar de um início não tão animador, muito por conta de uma lesão na costela, sofrida na pré-temporada, o craque se reencontrou com os gols. A certo ponto, Vegetti era artilheiro tanto do Brasileirão, quanto da Copa do Brasil.

Agora, porém, só ocupa o posto na competição de mata-mata. Assim, ele terá oportunidade de se isolar ainda mais na artilharia ainda nesta terça-feira (6), quando o Vasco enfrenta o Atlético-GO pela volta das oitavas de final.

Vegetti é o único jogador a marcar em todas as fases da competição – são cinco gols ao todo. Para avançar, o Vasco precisa da vitória em São Januário, diante de seu torcedor, que sonha em ver o time de volta, então, às quartas de final da Copa do Brasil.

