Mineirão vai tremer! Cruzeiro divulga nova parcial de ingressos para o clássico

O Cruzeiro divulgou, na manhã desta terça-feira (6), nova parcial de ingressos para o clássico contra o Atlético, no sábado (10), às 21h30 (de Brasília). A expectativa é de casa cheia na partida.

Até agora foram vendidos 20 mil ingressos para o clássico do próximo sábado. Vale lembrar que 100% dos torcedores serão cruzeirenses. Isso porque após vários problemas entre torcedores, as diretorias decidiram que pelos próximos dois anos somente os donos da casa terão espaço nas arquibancadas.

Essa decisão, no entanto, deve mudar em 2025. Tanto o empresário Rubens Menin, atual sócio majoritário do Atlético, quanto Pedro Lourenço, proprietário do Cruzeiro, já falaram que vão sentar para um diálogo em torno de ter o clássico novamente com atleticanos e cruzeirenses.

O Cruzeiro entra em campo contra o Atlético na quinta colocação, com 35 pontos. Já o Galo está na nona posição, com 28 somados.

