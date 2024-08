Zagueiro do Fluminense celebra arrancada no Brasileirão Sub-20

Clube que mais pontuou nas últimas cinco rodadas do Brasileirão Sub-20, o Fluminense encontra na consistência defensiva um dos pilares da reação protagonizada pelos Moleques de Xerém. A equipe comandada pelo técnico Rômulo Rodriguez alavancou sua campanha na competição, dobrando a pontuação que tinha, ao emendar quatro vitórias seguidas.

A defesa tem papel fundamental, já que o Tricolor passou três destes jogos sem ser vazado. O zagueiro Gustavo Cintra celebrou, então, a boa forma defensiva no time no torneio. Afinal, o time vem em nono e, faltando três jogos, tem boas chances de classificação às quartas.

“O bom trabalho da defesa nos ajudou a construir nosso melhor momento na competição. Tudo começa lá atrás, com a zaga e o goleiro comunicando para ter um time compacto e unido para guerrear. É claro que o crédito não é só nosso, porque a equipe inteira contribui para a fase defensiva. Todo mundo, comprometido, traz resultado. Fomos crescendo mais perto do fim do campeonato, sofrendo poucos gols e, lá na frente, resolvendo os jogos”, analisou Gustavo Cintra.

Comprometimento tricolor

Se lá na frente dobrou o número de gols marcados, saindo de nove para 18, o Tricolor, por outro lado, sofreu só três desde que engatou na disputa nacional uma série invicta de cinco jogos. Levando em conta o Campeonato Carioca, este número sobe para dez. Gustavo Cintra explica a que fatores atribui a ascensão da molecada em ambas as frentes.

“Nosso comprometimento, união e entendimento do jogo, daquilo que nos propomos a fazer, aumentaram muito, assim como nossa vontade de vencer e crescer como um todo, coletiva e individualmente, podendo mostrar a real força da equipe. Foi o que fizemos no último mês”, comentou.

