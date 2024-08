Zaracho tem carro rebocado em blitz. Saiba o motivo

O meia argentino Matías Zaracho teve o carro apreendido em uma blitz, na região norte de Belo Horizonte, na última segunda-feira (7). O caso gerou muita repercussão com uma publicação que saiu nas redes.

O assunto ganhou as redes sociais, nesta terça-feira, após a divulgação de um vídeo do motorista do reboque. O carro foi levado para o pátio do Detran.

“Eu nem sou atleticano não, mas olha o carro de quem estou levando. Zaracho. Tem base? Para quem é atleticano, está bom. Eu não sou”, brincou o homem aos risos.

O fato curioso é que o carro foi rebocado por dois motivos: o veículo não estava com a taxa de licenciamento paga e o jogador não tem Permissão Internacional para Dirigir.

