Vasco planeja retorno de Coutinho ainda em agosto

Sem poder contar com Philippe Coutinho, lesionado, contra o Atlético-GO, nesta terça-feira (6), o Vasco tentará reduzir o tempo parado do jogador. A expectativa inicial era de ao menos quatro semanas parado pela lesão muscular na coxa esquerda, mas há esperança do retorno ser ainda em agosto.

A informação é do jornal “O Globo”, nesta própria terça. A ideia é, então, prepará-lo para uma eventual quartas de final de Copa do Brasil, caso o Vasco avance. Ainda nesta terça, o time carioca recebe o Atlético-GO pelas oitavas de final e passa em caso de vitória.

Segundo o calendário da CBF, as quartas estão programadas para começar no dia 28 de agosto. Assim, Coutinho precisaria voltar em cerca de 22 dias – uma semana a menos do que o previsto.

O Vasco, porém, não divulga o período de recuperação de seus jogadores lesionados. Dessa forma, o clube irá acompanhar o progresso do meio no dia a dia, tentando acelerar seu retorno. No entanto, além do jogo contra o Atlético-GO, ele perderá no mínimo três compromissos pelo Brasileirão. Contra Fluminense, neste sábado (10), Criciúma (dia 18) e Athletico (26).

