Palmeiras x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (7), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 20h (de Brasília). Como perdeu o jogo de ida por 2 a 0, o Verdão precisa vencer pelo mesmo placar para levar a decisão para os pênaltis. Se conseguir um triunfo por três ou mais gols, avança às quartas. Por outro lado, o Rubro-Negro pode perder por um gol de diferença que mesmo assim fica com a vaga.

Onde assistir

A Amazon Prime transmite a partida.

Como está o Palmeiras

O técnico Abel Ferreira ganhou duas boas opções para montar a equipe contra o Flamengo. Afinal, Mayke, ausência no domingo com dores musculares, treinou integralmente e pode ser opção. Além disso, Flaco López, que cumpriu suspensão automática no Campeonato Brasileiro, também está de volta.

Contudo, a grande dúvida é Estêvão. A joia está fora há uma semana por um novo entorse no tornozelo esquerdo e o Verdão não sabe se terá o seu grande jogador. O atacante era o grande nome ofensivo do Palmeiras até sofrer as duas lesões em sequência. Desde então, a equipe passou a ter dificuldades para criar chances. Sem o atleta, Dudu e Maurício brigam pela vaga.

Como está o Flamengo

O Flamengo, por outro lado, não terá um jogador importante. De La Cruz, com dores no joelho direito, não viajou com a delegação para São Paulo. Em contrapartida, Cebolinha se recuperou de um incômodo na coxa direita e vai para o jogo. A dúvida, entretanto, é se ele inicia o jogo no time titular. A tendência, aliás, é que Luiz Araújo jogue no ataque ao lado de Pedro.

PALMEIRAS X FLAMENGO

Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Data e horário: 07/8/2024, 20h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu (Estevão), Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Maria Mastella Moreira (RS)

VAR: Wagner Reway (ES)

