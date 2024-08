Sem Tiquinho e com Almada: os relacionados do Botafogo para jogo da Copa do Brasil

Com ausências e retornos, o Botafogo embarcou para Salvador, onde enfrenta o Bahia pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Tiquinho Soares, com dores nos dois joelhos, será novamente ausência no Botafogo para o confronto.

Por outro lado, o atacante Savarino retorna, após ficar fora do jogo contra o Atlético-GO com dores musculares. Thiago Almada viajou e pode estrear, e Gatito Fernández também está de volta após a participação nas Olimpíadas de Paris.

O lateral-esquerdo Marçal também não vai a campo. Matheus Martins, que não foi inscrito para esta etapa da Copa do Brasil, é desfalque, assim como o goleiro Raul, que já atuou pelo São Luiz-RS na competição. Yarlen viajou após cinco jogos sem figurar na lista.

Quem vencer este duelo de volta das oitavas de final passa. Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão será, portanto, nos pênaltis. Afinal, no primeiro encontro, na semana passada, no Estádio Nilton Santos, alvinegros e tricolores empataram por 1 a 1.

Relacionados do Botafogo:

Goleiros: John, Gatito e Lucas Barreto

Laterais: Damián Suárez, Mateo Ponte, Hugo e Cuiabano

Zagueiros: Bastos, Barboza, Lucas Halter e Luis Segovia

Volantes: Gregore, Marlon Freitas, Allan, Danilo Barbosa, Tchê Tchê, Patrick de Paula e Kauê

Meias: Thiago Almada, Óscar Romero e Savarino

Atacantes: Igor Jesus, Luiz Henrique, Carlos Alberto e Yarlen

