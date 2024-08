Palmeiras adota mistério, e Abel não confirma escalação contra o Flamengo

O Palmeiras encerrou a preparação para o jogo decisivo diante do Flamengo desta quarta-feira (7), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com desvantagem no placar, o técnico Abel Ferreira planeja alterações no time, mas não definiu a escalação titular para o confronto.

No entanto, o Verdão tem adotado o silêncio em relação aos jogadores lesionados. Afinal, Estêvão vem tratando de uma entorse no tornozelo esquerdo há pouco mais de uma semana e é dúvida para o confronto. O atacante não apareceu em imagens divulgadas pelo clube durante a preparação para a partida diante dos cariocas.

O mesmo ocorre com Zé Rafael. O meia levou uma pancada na atividade da última segunda-feira. Porém, seguiu com os trabalhos no gramado. Assim, o Palmeiras adotou mistério e não informou a situação do jogador.

Abel Ferreira vai comunicar a escalação momentos antes da partida. Sabe-se, contudo, que ele não poderá contar com o lateral-esquerdo Piquerez e o atacante Bruno Rodrigues, lesionados, e o meia Mauricio, que já atuou pelo Internacional na Copa do Brasil.

Dessa maneira, o provável Palmeiras que vai a campo contra o Rubro-Negro tem: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Rony e Flaco López.

O Alviverde precisa reverter a desvantagem de 2 a 0 do jogo de ida e precisa vencer por três gols para avançar às quartas de final. Em caso de triunfo por dois de diferença, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis.

