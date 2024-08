Grêmio x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Corinthians medem forças nesta quarta-feira (7), às 21h30, no Couto Pereira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo acontecem em Curitiba, já que o estádio do Imortal ainda não tem condições de receber jogos. No confronto de ida as equipes ficaram no empate sem gols na Neo Química Arena. Assim, quem vencer avança e um novo empate leva a decisão para as penalidades.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo, SporTV e Amazon Prime.

Como chega o Grêmio

Já o Grêmio vive com a expectativa de ter o retorno de Diego Costa na equipe. Afinal, o centroavante, que não atua desde junho, treinou com o restante dos companheiros e pode ser a surpresa na lista de relacionados. O longo tempo parado deixa dúvida se terá condições físicas de ser titular na quarta-feira. Mas a presença no elenco passa a ser esperada a partir dos trabalhos feitos com o grupo. Além disso, outra dúvida que Renato prepara para o confronto das oitavas é no esquema. No fim de semana, voltou com a linha de quatro defensores na equipe alternativa que venceu o Athletico. Contudo, para o jogo contra o Corinthians, tem o grupo recheado e pode escolher como montar o Grêmio. Uma formação com três zagueiros não está descartada.

Como chega o Corinthians

O Timão não terá a presença do volante Alex Santana. Afinal, o volante foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e será desfalque. Assim como Raniele, suspenso por ter sido expulso na primeira partida, e Yuri Alberto, que passou por cirurgia para retirada da vesícula na semana passada. Aliás, os problemas no meio de campo podem desencadear alterações também em outros setores. Uma possibilidade é Ramón Díaz retomar o esquema com três zagueiros, com a entrada de Cacá ou Gustavo Henrique na defesa. No meio de campo, Breno Bidon deve ser titular. Por outro lado, Romero, que cumpriu suspensão no último jogo do Brasileiro, volta a ficar à disposição e pode ser a referência no sistema ofensivo.

GRÊMIO X CORINTHIANS

Copa do Brasil – Jogo de volta – Oitavas de final

Data e horário: quarta-feira, 07/08/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Cristaldo; Pavon e Soteldo. Técnico: Renato Portaluppi.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Breno Bidon e Charles; Coronado, Garro e Wesley; Romero. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Bruno Pires (GO) e Thiago Farinha (RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)