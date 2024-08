Corinthians x Atlético-MG pelo Brasileirão-Sub20: onde assistir e escalações

Nesta quarta-feira (7), Corinthians e Atlético-MG entram em campo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo será no Parque São Jorge e a bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília). O duelo marca o encontro de duas equipes que apenas cumprem tabela. Enquanto o Timão é o 15º, com 15 pontos, o Galo está com a mesma pontuação, mas na 17ª colocação.

Onde assistir

O duelo entre Corinthians e Atlético-MG pelo Brasileirão Sub-20 será transmitido pela TV Corinthians, a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Corinthians

O Alvinegro está na 15ª colocação e faz uma campanha decepcionante. Por conta disso, as últimas três rodadas servem apenas para cumprir tabela e dar rodagem ao elenco nesta reta final de Brasileirão Sub-20. Dos últimos cinco jogos que disputou, foram duas vitórias e três derrotas.

Como chega o Atlético-MG

O Atlético-MG é um dos times que não conseguiram desenvolver o seu jogo ao longo do torneio. Logo depois de 16 jogos, foram apenas 15 pontos e três vitórias, um aproveitamento muito baixo. No recorte mais recente de cinco partidas são três derrotas e dois empates.

CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG

Campeonato Brasileiro-Sub20 – 16ª rodada

Data e horário: 07/8/2024, às 16 (de Brasília)

Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cadu; Léo Mana, William, Renato e Denner; André, Bahia e Pedrinho; Jonathan, Guilherme Henrique e Beto.

ATLÉTICO-MG: Robert; Vitor Gabriel, Léo Borges, Dudu Cruz, Kauã Rocha; Maykon, Denilson, David Kauã; João Rafael, Caio Maia e Lucas Louback.

Árbitro: Guilherme Maciel (SP)

Assistentes: Izabele Oliveira (SP) e Juliana Vincentin (SP)

VAR: Guilherme Nunes (SP)

