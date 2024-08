Fluminense terá que superar histórico negativo para avançar na Copa do Brasil

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira e precisa superar um histórico nada animador pela Copa do Brasil. O clube carioca tem retrospecto negativo em duelos mata-mata com derrotas na ida. A equipe de Mano Menezes perdeu para o Juventude por 3 a 2, no Alfredo Jaconi, na última quinta-feira.

Na história, o Tricolor, aliás, já disputou 18 eliminatórias nacionais de mata-mata (com dois jogos) em que perdeu por um gol de diferença na ida. Foram sete classificações do Fluminense (38,9%) e 11 eliminações (61,1%). Neste recorte, o último avanço tricolor foi na Copa do Brasil de 2021: derrota por 2 a 1 para o Criciúma, na ida das oitavas, e vitória por 3 a 0 na volta. O levantamento é do ‘ge’.

Apesar dos resultados nagativos, o Fluminense está com a confiança lá em cima. Das últimas cinco partidas, o time de Mano Menezes venceu quatro e perdeu somente uma, justamente para o Juventude. A equipe tricolor, aliás, faz campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro e pode sair da zona de rebaixamento na próxima rodada do Brasileirão.

Para chegar às quartas de final, o Fluminense, afinal, precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória por um gol, leva a decisão aos pênaltis. O Juventude, aliás, joga pelo empate. A partida está marcada para 21h30, no Maracanã.

