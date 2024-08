Jornais espanhóis se rendem após queda para o Brasil: ‘Fizeram a Espanha bailar’

A imprensa espanhola se rendeu à Seleção Brasileira após a vitória por 4 a 2 nesta terça-feira (6), que tirou das europeias a chance de disputar a medalha de ouro do torneio de futebol feminino da Olimpíada de Paris. fez a imprensa espanhola se render à seleção comandada por Arthur Elias.

O diário As, um dos mais importantes do país, analisou a derrota da atual campeã do mundo, que sonhava com o primeiro lugar nos Jogos. Exibiu, aliás, a seguinte manchete em sua capa:

“O Brasil fez a Espanha bailar!”, escreveu.

“Foi um verdadeiro pesadelo nos Jogos de Paris. O Brasil fez a seleção espanhola dançar nas semifinais dos Jogos de 2024 e roubou o sonho do ouro olímpico, em uma noite para esquecer da equipe campeã do mundo”, complementou.

‘Roja leva um batacazo do Brasil’

O ‘Marca’, outro veículo de grande renome esportivo da Espanha, disse que a Roja sofreu um batacazo. Ou seja, uma pancada.

“A Espanha veio à França com a intenção de colocar no pescoço uma medalha olímpica. Obviamente pensavam no ouro, mas o sonho virou pesadelo no gramado de Marselha com uma justa derrota por 4 a 2 para o Brasil”, analisou.

Já na Catalunha, o Sport afirmou que a seleção espanhola “se desintegrou” diante das brasileiras e perdeu de forma “traumática” em Marselha.

“A seleção caiu sem lutar, completamente atordoada, sem ideias e nem força sobre o gramado. Cair assim é traumático”, definiu.

O Mundo Deportivo. por sua vez, classificou a Espanha como “irreconhecível” diante do “contundente” triunfo Canarinho.

“Há formas de cair. É possível cair lutando, olhando seu oponente nos olhos e assumindo que você não soube ser melhor do que ele. Essas derrotas doem, mas, quando o tempo passa, não deixam gosto amargo. A Espanha, porém, não caiu assim para o Brasil”, reportou.

Resta, portanto, às espanholas a disputa da medalha de bronze diante da Alemanha. O duelo pelo terceiro lugar dos Jogos Olímpicos será no próximo sábado.

