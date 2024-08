Brasil nos Jogos Olímpicos: futebol feminino volta à final após 16 anos; vôlei segue forte pelo tri

A terça-feira (6/8) dos Jogos Olímpicos foi novamente de resultados expressivos para as mulheres brasileiras. Após eliminar a anfitriã França nas quartas de final, a Seleção feminina de futebol aplicou um contundente 4 a 2 na Espanha, atual campeã do mundo, e está de volta a uma final olímpica após 16 anos. Na decisão, a equipe comandada por Arthur Elias terá pela frente os Estados Unidos, que passaram pela Alemanha por 1 a 0, na prorrogação. O confronto será no sábado (10/8), às 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

As americanas foram as algozes do Brasil nas duas vezes em que a equipe verde e amarela foi finalista, em Atenas 2004 e Pequim 2008. Portanto, o ouro inédito passa por encerrar a escrita contra a maior vencedora do torneio, com quatro conquistas. A boa nova é que o Brasil terá Marta de volta. A Rainha cumpriu suspensão nos dois últimos jogos por expulsão contra as espanholas, na fase de grupos.

No vôlei feminino, a Seleção Brasileira confirmou seu amplo favoritismo ao fazer 3 sets a 0 (25/22, 25/13 e 25/17) na República Dominicana e avançar para as semifinais. Agora, a equipe, que busca o tricampeonato, terá pela frente também os Estados Unidos, às 11h de quinta-feira (8/8), na disputa por um lugar na decisão. A outra finalista sairá do confronto entre Itália e Turquia.

Quedas em outros esportes coletivos

O dia também registrou algumas eliminações brasileiras em esportes coletivos. No handebol feminino, a Seleção sofreu uma derrota inapelável para a Noruega, por 32 a 15, pelas quartas de final, e despediu-se de Paris. Já no basquete masculino, o que era previsto se consumou. O Brasil não foi páreo para o Dream Team dos Estados Unidos, com astros do porte de LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant. A derrota por 122 a 87 refletiu a diferença técnica das equipe, mas não manchou a melhor campanha do Brasil na modalidade desde Londres 2012.

No vôlei de praia, a dupla Evandro e Arthur perdeu por 2 sets a 0 (21/17 e 21/16) para os suecos Ahman e Hellvig, pelas quartas de final, e encerrou sua participação no torneio. Os brasileiros entraram na Arena da Torre Eiffel com moral em alta pela invencibilidade na disputa e o fato de não terem perdido nenhum set até então. Porém, o que se viu na areia foi a imposição do jogo dos adversários europeus. Dessa forma, apenas uma das quatro duplas brasileiras continua viva em Paris. Nesta quarta (7/8), elas encaram Tina e Anastasija, da Letônia, às 13h, por uma vaga nas semifinais.

Feitos e recordes de brasileiros nos Jogos Olímpicos

Nas disputas individuais dos Jogos Olímpicos, Dora Varella obteve o melhor resultado de uma brasileira no skate park feminino olímpico ao terminar na quarta colocação da final. Já no atletismo, Luiz Maurício da Silva quebrou o recorde sul-americano do lançamento de dardo com 85m57 e avançou para a final em sexto no geral. Está será a primeira vez que um atleta brasileiro participará da final da modalidade desde os distantes Jogos de Los Angeles 1932, há 92 anos. E Rafael Pereira se classificou para as semifinais dos 110m com barreiras como o primeiro de sua bateria na repescagem.

Por fim, aconteceu a esperada estreia de Isaquias Queiroz nos Jogos de Paris. Dono de quatro medalhas olímpicas, o atleta avançou para as semifinais da prova C2 500m da canoagem velocidade ao lado de Jack Goodmann. A final da categoria será na quinta, mas um dia antes o competidor baiano disputa as eliminatórias do C1 1000m.

