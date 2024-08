Pedro Raul projeta sequência para encerrar maior jejum da carreira

A ausência de Yuri Alberto no Corinthians, por uma cirurgia para retirada de vesícula, deve abrir chances para que Pedro Raul tenha sua primeira sequência na equipe. Contudo, um dos maiores investimentos do Timão para a temporada ainda não justificou o esforço para trazê-lo. Afinal, o jogador balançou as redes apenas três vezes até aqui e vive sua pior seca de gols na carreira.

A última vez que Pedro Raul foi às redes aconteceu na vitória por 4 a 0 do Corinthians diante do Nacional, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana, no dia 9 de abril. Desde então, ele entrou em campo em mais 18 partidas e não conseguiu marcar um gol sequer. Apesar de ser titular apenas duas vezes neste período, entrando a maioria das vezes no segundo tempo, já são quatro meses sem um tento.

Este não é o pior período de Pedro Raul na carreira. Quando atuava pelo Vitória SC, de Portugal, ele ficou sem fazer gol entre o início de fevereiro de 2018 e o fim do mesmo mês de 2019. Ou seja, um ano. Contudo, o atacante entrou em campo em 15 partidas, duas a menos do que na atual série de quatro meses pelo Corinthians. Assim, ele pode ultrapassar, em números, seu pior momento.

Pedro Raul tenta justificar investimento do Corinthians

O Corinthians pagou R$ 25 milhões para tirar o jogador do Toluca, do México. O valor será pago em quatro parcelas, sendo duas em 2024 e duas em 2025. Ele tem contrato até o fim de 2027 e uma multa de R$ 300 milhões. Contudo, nunca conseguiu demonstrar o motivo para tal investimento.

A expectativa é que, sem Yuri Alberto, o centroavante venha a ter mais oportunidades e se firmar no elenco. Outro jogador que briga pela vaga é Giovane, mas de características diferentes. Arthur Souza outro jogador do setor, entrou na Justiça pedindo rescisão contratual e segue afastado do plantel.

