Olimpíada: atleta do salto com vara fala sobre sucesso do ‘dote’

O francês Anthony Ammirati não imaginava que se tornaria um fenômeno nas redes sociais por um motivo inusitado ocorrido na Olimpíada de Paris. No último sábado (03), o atleta do salto com vara derrubou o sarrafo com a genitália e acabou eliminado da competição. Após o ‘feito’ se tornar viral, ele decidiu se pronunciar nesta quarta-feira (07).

Ammirati publicou um vídeo no TikTok onde brinca sobre o seu ‘fracasso’ que virou sucesso na web.