Em busca da medalha de ouro, Seleção Brasileira chega em Paris

Após eliminar a Espanha, em Marselha (FRA), nas semifinais do futebol feminino dos Jogos Olímpicos, a Seleção Brasileira desembarcou em Paris no início da tarde desta quarta-feira (7). Será na capital francesa que a Canarinho vai decidir a medalha de ouro. Na decisão, aliás, terá pela frente os Estados Unidos. O Confronto será no sábado, às 12h, no Parc des Princes.

A viagem de Marselha para Paris, em trem de alta velocidade, levou cerca de três horas. Ao chegar no hotel em que ficará hospedada, a delegação brasileira foi recebida com festa.

Aliás, para o confronto diante da seleção norte-americana, o técnico Arthur Elias contará com Marta. Em resumo, a Rainha do Futebol cumpriu dois jogos de suspensão por conta da expulsão diante da Espanha, ainda na fase de grupos. Agora, a dúvida é se a camisa 10 começa a final no time titular.

Brasil volta a disputar uma final olímpica

Desde 2008, o futebol feminino brasileiro não chegava a uma final olímpica. O feito se deu em 2004 e 2008 e em ambas as oportunidades ficou com o segundo lugar.

