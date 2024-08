Campeão pelo Flamengo é sincero sobre futuro de Gabigol e diz: ‘Ele é a cara do Palmeiras’

Em meio a momento importante do Flamengo na temporada, Gabigol ainda tem futuro indefinido no clube carioca. Tudo indica, aliás, que o camisa 99 só terá a sua situação definida no fim do ano. Enquanto a novela segue sem um desfecho, rubro-negros cogitam diversas possibilidades. Para Hernane Brocador, campeão da Copa do Brasil em 2013, o cenário ideal para a carreira do atacante é uma saída. E, neste sentido, ele vê o Palmeiras como um caminho natural.

“No futebol, nós temos altos e baixos. Ele está em um momento difícil da carreira. Automaticamente, a confiança dá uma abaixada. Creio que o melhor para o Gabi é respirar novos ares e retomar sua carreira, seus bons momentos. A gente sabe que ele é ídolo do Flamengo, já ganhou bastante, tem inúmeros títulos com o grupo. Quando chega o momento que você está em um clube, e as coisas não começam a acontecer, é a hora de sair e retomar a carreira”, iniciou Hernane, em entrevista à “Espn”.

“Uma equipe que ele cairia muito bem seria o Palmeiras. É uma equipe que entra em todas as competições para ganhar e bate de frente com o Flamengo em questão de elenco. Equipe de contra-ataque muito rápido, de jogadores muito inteligentes. Tem o mesmo padrão de jogo que o Flamengo. É uma equipe que, quando faz o primeiro gol, começa a pressionar mais ainda para tentar o segundo e o terceiro. Então, eu vejo o Palmeiras com a cara do Gabigol. Ele é um jogador que joga pela última bola, e o time do Palmeiras tem muito isso, né? Ele tem muita possibilidade de se tornar ídolo da torcida do Palmeiras”, completou.

Entenda o cenário entre Gabigol e Palmeiras

O Palmeiras enviou, de forma oficial, no mês de julho, um pré-contrato para o atacante e seus empresários, com todos os termos: salário, luvas, tempo de vínculo. Apesar de existir um otimismo, o atacante ainda não assinou nada. Contudo, o Verdão não tem pressa e não pede para Gabigol responder sobre a oferta com rapidez. O clube paulista vem observando cada passo da novela do jogador com o Flamengo.

Por sua vez, o Flamengo já buscou a renovação com o ídolo do clube, mas as partes ainda não chegaram em um consenso. Nos últimos meses, a relação ficou bastante desgastada. Além disso, Gabigol já deixou escapar que deixaria o Flamengo no final do ano, quando termina seu contrato.

O Flamengo ofereceu um ano de contrato para Gabigol, com um aumento salarial. O atacante, no entanto, não é de acordo com o tempo do vínculo.

Nesta quarta-feira, aliás, eles se encontram no Allianz Parque, quando Palmeiras e Flamengo decidirão uma das vagas para as quartas de final da Copa do Brasil.

