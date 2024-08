Atlético vence o Corinthians e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20

O Atlético venceu o Corinthians, por 3 a 0, na tarde desta quarta-feira (7), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo aconteceu na Fazendinha.

O resultado melhorou a situação do Galo na tabela do Brasileirão. Afinal, o time mineiro chegou aos 18 pontos e está na 14ª colocação. O Corinthians permanece na 16ª posição, com 15 somados.

O primeiro tempo do jogo foi bastante equilibrado. O Corinthians conseguiu ser mais criativo, no entanto, não soube aproveitar as oportunidades e perdeu vários gols. O Galo, todavia, conseguiu ser forte e, no segundo tempo, construiu o placar. O primeiro gol saiu aos sete minutos, com Caio Maia. Depois aos 17, Loubak marcou e, aos 28, Iseppe deu números finais ao confronto.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (14), quando recebe o Atlético-GO, no Parque São Jorge, às 16h (de Brasília). Já o Galo vai ao Rio de Janeiro e enfrenta o Botafogo na quinta (15), às 15h (de Brasília).

