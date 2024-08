Damián Suárez pede para deixar o Botafogo por infelicidade

Damían Suárez pegou todos de surpresa no Botafogo. O lateral uruguaio decidiu que vai deixar o Alvinegro por infelicidade ao não se adaptar ao Rio de Janeiro e fez um pedido à diretoria alvinegra para sair do clube. A decisão aconteceu após treino da última terça-feira. John Textor, em Paris, já sabe da situação.

O camisa 22 participou normalmente do treino e até seria escalado no time titular. A posição do Botafogo, entretanto, é que o uruguaio só sai mediante o pagamento da multa contratual. Ele possui contrato até 2025. Mesmo assim, Damián se recusou a viajar.

Artur Jorge se manifestou sobre o caso antes do duelo contra o Bahia, na noite desta quarta-feira, na Copa do Brasil.

“Não posso explicar muito porque há muitas coisas ainda para que possamos esclarecer. Era um jogador que eu contava obviamente para esse jogo, falou comigo pessoalmente para mostra-se indisponível e é um caso que vai estar entregue à administração para gerir da forma que entender. Sei que sou o técnico e, nesta altura, não posso contar com ele”, disse ao Sportv.

O Botafogo, agora, tem apenas um jogador para a posição: Mateo Ponte. Rafael seria outra opção, mas se recupera de um problema no joelho. O clube até tentou contratar mais um lateral-direito, mas não obteve resposta da última oferta feita por Georgios Vagiannidis, de 21 anos, do Panathinaikos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.