João Victor se recupera de lesão e deve reforçar o Vasco contra o Flu

Fora do time desde 29 de junho por uma contusão no joelho direito, o zagueiro João Victor deve voltar ao Vasco. Ele está recuperado da lesão parcial do ligamento colateral lateral, que o tirou de ação por um pouco mais de um mês.

Assim, ele deverá surgir entre os relacionados para o clássico com o Fluminense, no sábado (10), em jogo pela 21ª rodada do Brasileirão. A informação é do “ge”, na noite desta quarta-feira (7).

O zagueiro, que já vinha treinando com bola no campo, está em fase final da transição e, por isso, existe a tendência de sua utilização, mesmo que sem ser como titular. Seu retorno se dá dentro da expectativa de seis semanas de recuperação.

João Victor tem 20 partidas na temporada, sendo 15 como titular.

