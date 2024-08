Brasil neste 7/8: Japinha é bronze no skate; Isaquias avança pelo bi na canoagem

A quarta-feira (7/8) dos Jogos Olímpicos marcou a 14ª medalha brasileira em Paris. No skate park, Augusto Akio, o Japinha, ficou com o bronze na Arena La Concorde ao obter a nota 91.85 – os atletas tem três oportunidades de fazer as manobras e prevalece a avaliação mais alta. Pedro Barros, prata em Tóquio 2020, terminou em quarto lugar com 91.65 e quase obteve um segundo pódio. Luigi Cini, o outro representante do Brasil na final, ficou em sétimo lugar ao receber 76.89. O australiano Keegan Palmer levou o bicampeonato da modalidade, com 93,11, e a prata foi para o americano Tom Schaar (92.23).

Na canoagem, Isaquias Queiroz, medalhista de ouro no C1 1000m em Tóquio, assegurou lugar nas semifinais da categoria. O atleta baiano chegou em segundo lugar na sua bateria, atrás do tcheco Martin Fuksa, e nem precisou passar pelas quartas de final. A reta final da prova será na sexta-feira. Antes, nesta quinta, o brasileiro encara as semifinais do C2 500 ao lado de Jack Godmann. Vale lembrar que Isaquias acumula quatro pódios olímpicos e ainda pode igualar em Paris o recorde da ginasta Rebeca Andrade, que, com seis medalhistas, é a atleta mais laureada do Brasil em Jogos Olímpicos.

Piu sofre, mas avança no atletismo

O dia também teve a classificação de Alison dos Santos, o Piu, para a final dos 400m com barreiras do atletismo. No entanto, a prova no Stade de France acabou ganhando tintas dramáticas para o brasileiro. Um dos favoritos ao ouro, ele ficou apenas na terceira colocação da primeira bateria, atrás do norueguês Karsten Warholm e do francês Clement Ducos. Dessa forma, precisou aguardar a disputa de mais duas séries para garantir sua passagem à decisão com um dos melhores tempos. No fim, Piu teve o quarto melhor tempo geral e segue atrás de sua segunda medalha olímpica – ele foi bronze em Tóquio 2020.

Ainda no atletismo, Almir dos Santos conseguiu um feito. Com a quinta melhor marca na classificação geral, ele classificou-se para a final do salto triplo masculino. Desde Jadel Gregório, em Pequim 2008, o Brasil não tinha um representante na disputa decisiva da modalidade. Já na marcha atlética, o medalhista de prata Caio Bonfim voltou a competir, mas desta vez não subiu ao pódio. No revezamento misto, ele e Viviane Lyra terminaram a prova na sétima colocação.

Festa na areia e tristeza no tênis de mesa dos Jogos Olímpicos

No vôlei de praia, a dupla Ana Patrícia e Duda também está próxima de uma medalha. A mineira e a sergipana derrotaram Tina e Anastasija, da Letônia, por 2 sets a 0 (21/16 e 21/10) e avançaram para as semifinais. Já nesta quinta (8/8), as brasileiras voltam às areias da Arena Torre Eiffel para jogar contra Mariafe e Clancy, da Austrália, às 16h (horário de Brasília). Quem vencer, já assegura, ao menos, a prata.

Por outro lado, no tênis de mesa Hugo Calderano, quarto colocado no individual, também se despediu de Paris. Isso porque a equipe brasileira, composta ainda por Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro, perdeu três partidas seguidas para a França e foi eliminada nas quartas de final. Calderano, atual terceiro colocado do ranking mundial, teve o dissabor de sofrer novo revés para o francês Felix LeBrun, seu algoz na disputa pelo bronze no individual.