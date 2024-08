Panathinaikos x Ajax: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar na fase preliminar da Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (8), Panathinaikos e Ajax se enfrentam, às 15h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia, pelo jogo de ida na Terceira pré-eliminatória da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Ambas as equipes chegam em bons momentos neste início de temporada e têm como objetivos a classificação para a fase de grupos do torneio.

Como chega o Panathinaikos

O Panathinaikos quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para construir um bom resultado nesta Terceira pré-eliminatória e seguir em busca de uma vaga na fase de grupos.

Ao mesmo tempo, o time conta com 100% de aproveitamento nesta fase preliminar da Liga Europa e chega embalado para conquistar mais um resultado positivo. Assim, o Panathinaikos confirmou a classificação para esta fase ao eliminar o Botev Plovdiv, da Bulgária, com placar agregado de 6 a 1.

Como chega o Ajax

Por outro lado, o Ajax também chega motivado para o jogo desta quinta-feira e é mais um clube que está com 100% de aproveitamento nesta fase preliminar da Liga Europa.

Além disso, o clube que já conquistou a Champions agora está a uma eliminatória de conquistar o seu objetivo neste início de temporada do futebol europeu. Por fim, os holandeses chegam para esta fase após terem eliminado o Vojvodina, da Sérvia, com placar agregado de 4 a 1.

Panathinaikos x Ajax

Playoffs da Liga Europa 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 08/08/2024, às 15h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia.

Panathinaikos: Bart Dragowski, Tin Jedvaj, Giannis Kotsiras, Sverrir Ingason, Filip Mladenovic, Willian Arão, Filip Djuricic, Adam Cerin, Daniel Mancini, Tasos Bakasetas, Alex Jeremejeff. Técnico: Diego Alonso.

Ajax: Remko Pasveer, Devyne Rensch, Jorrel Hato, Josip Sutalo, Youri Baas, Jordan Henderson, Kenneth Taylor, Kian Fitz-Jim, Carlos Forbs, Chuba Akpom, Christian Rasmussen. Técnico: Francesco Farioli.

Onde assistir: Canal GOAT (YouTube).

