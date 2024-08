Com expulsão polêmica, Botafogo perde para o Bahia e está fora da Copa do Brasil

Com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Botafogo não resistiu a pressão, perdeu para o Bahia por 1 a 0, na Fonte Nova, e está eliminado da Copa do Brasil. Gregore levou o vermelho de forma bem questionável ainda na etapa inicial e fez falta para a equipe. O Tricolor de Aço se aproveitou da situação, empilhou chances e marcou com Luciano Rodríguez aos 41 minutos para avançar na competição.

Com o resultado, o Botafogo dá adeus à competição, enquanto Bahia espera o sorteio para saber o adversário. Agora, o Alvinegro enfrenta o Juventude, às 11h, no domingo, no Alfredo Jaconi. Mais tarde, às 16h, o Tricolor terá clássico com Vitória, na Arena Fonte Nova.

Muita transpiração e expulsão polêmica

Jogo de muita transpiração no primeiro tempo. O Botafogo teve as melhores chances, mas saiu para o intervalo com um a menos. O meio-campista Gregore foi expulso, de maneira bem questionável, depois de revisão do VAR em lance com Arias nos minutos finais. Depois de bom início, o Bahia teve dificuldades contra a forte marcação dos cariocas. Mas teve boa jogadas com Arias pelo lado direito de ataque. A equipe de Rogério Ceni pouco criou.

Bahia aproveita homem a mais e elimina o Botafogo

Na volta para a segunda etapa, os times tiveram mais aceleração para construir as jogadas no início. Savarino cruzou para a área, e Igor Jesus dominou, recebeu pressão da marcação e chutou tortou. Mateo Ponte, aliás, abriu o placar, mas ele estava em posição irregular. Depois disso, o Bahia respondeu com Biel, mas John defendeu de forma milagrosa. O time tricolor, inclusive, se aproveitou do homem a mais e cresceu na partida. Em um contra-ataque, Juba cruzou com perfeição para Everton Ribeiro. Ele arrumou de peito para Thaciano, que finalizou, mas o goleiro alvinegro salvou. Aos 31, Bastos afastou um perigo quase em cima da linha. E de tanto insistir balançou as redes. Everton Ribeiro passou para Luciano Rodríguez, que de primeira, marcou aos 41 minutos para decretar a classificação.

BAHIA 1×0 BOTAFOGO (Agregado: 2×1)

Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e hora: 7/8/2024, às 19h (de Brasília)

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Juba; Caio Alexandre (Carlos de Pena, 37’/2°T), Jean Lucas, Cauly (Biel, Cauly, 9’/2ºT) e Everton Ribeiro; Everaldo e Thaciano (Luciano Rodríguez, 26’/2°T). Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Óscar Romero, 42’/2°T), Barboza, Bastos, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas (Allan, 22’/2°T), Luiz Henrique (Tchê Tchê, 30’/2°T), Savarino (Carlos Alberto, 30’/2°T), Almada (Danilo Barbosa, intervalo) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Gols: Luciano Rodríguez, 41’/2°T (1-0);

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Michel Stanislau (RS)

VAR: André da Silva Bittencourt (RS)

Cartão amarelo: Almada (BOT), Caio Alexandre (BAH)

Cartão vermelho: Gregore (BOT),

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.