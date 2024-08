Flamengo suporta pressão total do Palmeiras: perde, mas avança na Copa do Brasil

O Flamengo não fez uma boa partida. Afinal, foi pressionado o jogo inteiro pelo Palmeiras na noite desta quarta-feira (7/8) no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Para piorar, levou um gol logo no início. Mas, como Deus foi Rubro-Negro, o time conseguiu sustentar o resultado. Pior para o Verdão. Afinal, como no jogo de ida o rubro-negro venceu por 2 a 0, o triunfo em casa por 1 a 0 não foi suficiente e eliminou o time paulista. Flamengo nas quartas

Agora o Flamengo aguarda o sorteio para saber qual o seu rival nas quartas de final. Além disso, embolsa mais R$ 4,515 milhões de premiação por avançar.

Início insano do Palmeiras e.. gol!

O Flamengo nada fez em seis minutos. Todo atrás, sofrendo pressão insana de um Palmeiras que, antes dos cinco minutos, teve quatro finalizações. Em uma delas, Raphael Veiga chutou para defesa parcial de Matheus Cunha. Na sobra, Mayke fuzilou para o goleiro do Flamengo mandar a escanteio. Nesta cobrança, aos seis, Caio Paulista cruzou na cabeça de Vitor Reis. A auxiliar Maria Mastella deu impedimento. Entretanto, o VAR confirmou o gol. Verdão 1 a 0, para explosão da torcida palestrina.

O Flamengo seguiu recuado, tentando aguentar toda a pressão palmeirense. Para se ter ideia, o Fla só foi dar seu primeiro chute, sem qualquer perigo, aos 37 minutos, com Pulgar. E isso numa hora em que Mayke e Felipe Anderson, machucados, aguardavam substituições (logo em seguida entraram Marcos Rocha e Gabriel Menino). Naquela altura, o Verdão finalizara 11 vezes e tinha 65% de posse. Enfim, o Mengo ficou no lucro ao perder por apenas 1 a 0 para o Palmeiras.

Segundo tempo com muita tensão

O Flamengo voltou com David Luiz na vaga de Luiz Araújo. Tirou um atacante para ficar com três zagueiros. A sensação era a de que o time iria se fechar ainda mais. Contudo, o Mengo melhorou, equilibrando o jogo, assustando o goleiro Weverton. Mas na bola parada o Mengo falhava muito. E, aos 23, numa falta cobrada por Menino, Flaco López sozinho cabeceou: Palmeiras 2 a 0? Desta vez, não. Flaco, por milímetros, estava impedido.

Flamengo nas quartas

O Palmeiras tentou muito: Murilo mandou uma na trave. Mas o Flamengo a ferro e fogo foi segurando o 1 a 0, mesmo jogando mal. Os treinadores estavam uma pilha. Tite reclamou do banco palmeirense e levou amarelo. Abel Ferreira, num lance lamentável, segurou suas partes baixas reclamando de uma marcação e foi expulso por ato obsceno. A tensão era total. Afinal, um gol do Verdão levava o jogo para os pênaltis.

A pressão foi absurda. Os oito minutos de acréscimo foram praticamente de Palmeiras na área do Flamengo. Assim, o time teve uma chance de ouro, num chute de Menino em que Matheus Cunha fez a defesa do jogo.

PALMEIRAS 1 X 0 FLAMENGO

Jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil

Data: 7/8/2024

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público: 38.463

Renda: R$ 3.969.278,00

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Vitor Reis; Mayke (Marcos Rocha, 38’/1ºT), Aníbal Moreno (Richard Ríos, 26’/2ºT), Raphael Veiga (Lázaro, 18’/2ºT) e Caio Paulista (Vanderlan, 26’/2ºT); Felipe Anderson (Gabriel Menino, 38’/1ºT) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela (Wesley, 16’/2ºT), Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña, 32’/2ºT); Pulgar, Allan (Léo Ortiz, 14’/2ºT), Gerson e Arrascaeta (Cebolinha, 43’/2ºT; Luiz Araújo (David Luiz, Intervalo) e Pedro. Técnico: Tite.

Gols: Vitor Reis, 6’/1ºT (1-0)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Maria Mastella Moreira (RS)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões amarelos: Allan, Pedro, Tite, David Luiz (FLA)

Cartões vermelhos: Abel Ferreira (PAL, 38’/2ºT)

