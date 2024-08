Nos pênaltis, Corinthians elimina o Grêmio e segue na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (7), o Corinthians eliminou o Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Logo depois de outra igualdade sem gols, o Timão foi perfeito na disputa de pênaltis ao acertar os três chutes. Enquanto isso, o Tricolor chutou quatro bolas e acertou apenas uma. Com a vitória, o Alvinegro garantiu uma vaga entre os oito melhores da competição.

Quem é o rival das quartas de final?

Agora, o Corinthians aguarda o sorteio da CBF para descobrir quem será o seu próximo adversário da Copa do Brasil.

Primeiro tempo com pressão do Grêmio

Os dois times começaram com o pé no freio e quase nada era criado. O primeiro lance só foi criado aos 15 minutos com Pedro Henrique. O atacante saiu na cara de Marchesín e parou em ótima defesa do arqueiro.

O lance acordou o Grêmio, que resolveu se soltar ao ataque e pressionou. Soteldo era a principal arma e costurava seus rivais para servir os companheiros. Quando resolveu definir, parou em defesa do goleiro Hugo Souza. A resposta do Timão veio em cabeçada de Romero.

Segundo tempo e Corinthians melhor

Na etapa final o Corinthians foi superior desde os minutos iniciais. sem sofrer com pressão do adversário, a equipe de Ramón Díaz começou a incomodar e com oportunidades claras. Em uma delas, Cacá bateu cruzado e Marchesín salvou. na sobra, Romero concluiu e Rodrygo Ely tirou em cima da linha.

Mais tímido no ataque, o Tricolor explorou os contra-ataques para tentar assustar. em um deles, Pavón foi lançado e achou Soteldo, que não alcançou o cruzamento rasteiro. Porém, a jogada foi anulada por posição de impedimento. Nos acréscimos, o Corinthians teve a bola do jogo com Matheus Araújo. Garro lançou e o garoto assustou na hora de finalizar. Afobado, ele bateu e Marchesín tirou com a ponta do pé.

Pênaltis

Na marca da cal, o Corinthians converteu as três cobranças. Por outro lado, o Grêmio acertou apenas com Reinaldo. Já Edenilson, Cristaldo e Pavón desperdiçaram.

GRÊMIO 0 (1) X (3) 0 CORINTHIANS

Copa do Brasil – Jogo de volta – Oitavas de final

Data: 07/08/2024 (quarta-feira)

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Público e Renda: Não informado

Gols: –

GRÊMIO: Marchesín; Rodrygo Ely, Jemerson e Kannemann (Dodi, 18’/2ºT); João Pedro (Edenilson, 44’/2ºT), Carballo (Diego Costa, 18’/2ºT), Villasanti, Cristaldo e Reinaldo; Soteldo e Pavón. Técnico: Renato Gaúcho.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, Gustavo Henrique e Cacá; Matheuzinho, Charles (Matheus Araújo, 29’/2ºT), Ryan (André Ramalho, 36’/2ºT), Igor Coronado (Breno Bidon,intervalo) e Matheus Bidu (Garro, 46’/2ºT); Ángel Romero e Pedro Henrique (Geovane, 30’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

Cartões Amarelos: Kannemann, Diego Costa (GRE) Cacá, Charles, Matheuzinho, Gustavo Henrique (COR)

Cartões Vermelhos: –

