Classificação suada escancara necessidades de reforços no Vasco

Apesar de ter conquistado a sonhada vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco ficou devendo diante do Atlético-GO, na última terça-feira (6). Afinal, o time comandado por Rafael Paiva não apresentou sua melhor forma, dando chances para o adversário levar a decisão para os pênaltis.

Assim, ficou ainda mais evidente a necessidade de reforços no time. Isso porque os jogadores que entraram no decorrer do jogo não agradaram à exigente torcida cruz-maltina. Victor Luís, JP, Emerson Rodríguez, GB e Galdames foram os escolhidos por Paiva na etapa final.

O primeiro da lista precisou entrar no lugar do desgastado Lucas Piton, que apesar de poupado contra o Red Bull Bragantino, no último sábado (3), pediu para sair, aos 27′ do segundo tempo. Piton é um dos destaques do time, marcando, inclusive, o gol do placar mínimo em São Januário. Mas, exausto por seus 2.775 e 32 jogos na temporada, deixou o campo, fazendo a tensão aumentar no estádio.

Afinal, Victor Luís não entrou muito bem no jogo. Ele, porém, se redimiu ao dar uma arrancada rumo à sua própria grande área para evitar uma chance perigosa do Atlético-GO, já na reta final do prélio.

JP, de apenas 19 anos, voltou a entrar após quatro jogos sem utilização. Por mais que tenha tido alguns desarmes, quase entregou um gol ao Atlético (no citado lance de Victor Luís). Emerson Rodríguez entrou faltando apenas quatro minutos para o fim do tempo regulamentar e até fez uma boa triangulação com os outros dois que entraram: GB e Galdames.

Estes, porém, tiveram participação abaixo. GB, aliás, também tem apenas 19 anos, e entrou em momento de pressão no jogo. Sem conseguir segurar a bola no ataque, focou mais na defesa, que não é do seu âmbito, já que é, originalmente, atacante. Quanto ao chileno, já vaiado desde que Rafael Paiva o chamou a campo, não demonstrou a intensidade que a partida pedia.

Minutagem ao elenco

Na coletiva de imprensa pós-jogo, Paiva não foi perguntado sobre reforços. Mas o comandante respondeu sobre a entrada destes jogadores, afirmando que os atletas precisam de minutagem.

“A gente precisa potencializar mais jogadores no grupo. É impossível você ter 11 jogadores e três, quatro trocas. É muito pouco. Então a gente tem que colocar no jogo alguns jogadores, a gente precisa ver. E precisa desenvolver, precisa dar minutagem porque a gente vai precisar deles para os próximos jogos. A gente está tentando oxigenar o grupo e manter mais jogadores no nível satisfatório”, afirmou.

As maiores carências do time são na zaga, no meio-campo (volante) e também nas pontas. A janela de transferências, vale lembrar, segue aberta até 2 de setembro. Neste mercado, o Vasco contratou quatro jogadores até o momento: Souza (volante), Philippe Coutinho (meia), Alex Teixeira (atacante) e Emerson Rodríguez (ponta).

