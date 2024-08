Botafogo pode perder até dez mandos de campo. Entenda o porquê!

A Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) denunciou o Botafogo, nesta quinta-feira (8), por bonecos enforcados com os rostos de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, antes do encontro entre cariocas e paulistas, no mês passado, pela primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A ação criminosa ocorreu nas cercanias do Estádio Nilton Santos, local que recebeu a partida entre as duas equipe.

O Botafogo, assim, responderá por não prevenir e reprimir a conduta de desordem. O clube, então, pode receber multa (de R$ 100 a R$ 100 mil) e perder de um até dez mandos de campo, ou seja, há a possibilidade de jogar o segundo turno do Brasileiro inteiro longe do Colosso do Subúrbio.

A Procuradoria aguarda a inclusão da pauta nos julgamentos e entende que a ação configura um incentivo à violência. Na ocasião, torcedores não identificados penduraram os dois bonecos em local destinado à torcida visitante. A Polícia Militar informou que eles foram retirados três horas antes da partida entre Botafogo e Palmeiras, pela rodada 17 do Brasileirão.

A denúncia destaca que o Botafogo publicou uma nota oficial repudiando o ato, porém, não comprovou ter tomado medidas pela identificação e punição dos infratores.

“Nosso primeiro ato à frente da Procuradoria-Geral do STJD foi a criação do Grupo Especial de Trabalho. A medida é para enfrentamento de atos de ódio e violência nos estádios. A denúncia, motivada pelos bonecos enforcados dos Presidentes da CBF e do Palmeiras, é uma concretização da diretriz que norteará nossa gestão. Teremos tolerância zero contra a violência no futebol”, afirmou o procurador-geral Paulo Dantas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.