Renato divide elenco do Grêmio para Libertadores e Brasileirão

O Grêmio não tem muito tempo para lamentar a eliminação nos pênaltis na Copa do Brasil para o Corinthians. O Imortal vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro, cujo próximo jogo é diante do Cuiabá, fora de casa, no sábado (10). Contudo, com o olho bem aberto também para a Libertadores, pois encara o Fluminense na próxima terça-feira (13), em Curitiba, na partida de ida das oitavas de final. Assim, o técnico Renato Gaúcho vai dividir o elenco nas duas competições.

Alguns jogadores do Tricolor seguirão em Curitiba em preparação para enfrentar a equipe carioca. Afinal, quer evitar desgaste com mais uma viagem. Dessa maneira, o outro grupo seguirá para o Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá.

Renato Gaúcho vai poupar titulares no sábado, na Arena Pantanal. Na última rodada do Brasileirão diante do Athletico, mandou a campo um time todo reserva, de olho no duelo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Por conta da divisão do elenco, um ônibus com profissionais do clube partiu de Porto Alegre com destino a Curitiba. Entre eles estão fisioterapeuta, médico, massagista, roupeiro e auxiliar da preparação de goleiros.

O jovem lateral-esquerdo José Guilherme vai integrar o grupo principal do Grêmio. Ele entra na vaga de Mayk, que sentiu desconforto muscular.

Parte do elenco do Grêmio viaja nesta sexta

Todo o elenco do Imortal treina na tarde desta quinta-feira (8) e na manhã de sexta no CT do Paraná. Os jogadores que enfrentarão o Cuiabá viajarão para Mato Grosso logo após a atividade.

Assim, o plantel que estará na capital paranaense seguirá treinando normalmente, enquanto o outro grupo encara o Cuiabá neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.