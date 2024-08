Reapresentação do Atlético tem ausência de Arana e presença de Deyverson

Após a vitória sobre o CRB, por 3 a 0, pela Copa do Brasil, os jogadores do Atlético se reapresentaram na tarde desta quinta-feira (8), na Cidade do Galo, em Vespasiano. O foco, agora, é total no clássico contra o Cruzeiro, no sábado (10), no Mineirão. E para a partida, Gabriel Milito terá de repensar alguns detalhes.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana não treinou com os companheiros. Ele deixou o gramado da Arena MRV, na noite da última quarta-feira, com dores no joelho esquerdo após pancada. Nesta quinta, o atleta ficou apenas em trabalhos internos com a fisioterapia. A presença dele é incerta no clássico com o Cruzeiro.

Outra ausência que será bastante sentida é do atacante Hulk. O atleta sofreu, na última semana, uma lesão na panturrilha direita e fica fora pelo menos até setembro.

A novidade do treinamento, no entanto, foi o atacante Deyverson. Está nas mãos de Gabriel Milito a escalação, afinal, o atleta estava trabalhando normalmente no Cuiabá, seu antigo clube.

A notícia boa, aliás, também ficou com Paulinho. Ele recebeu punição de dois jogos e cumpriu um. O Galo, no entanto, conseguiu efeito suspensivo e o camisa 10 está liberado para enfrentar o Cruzeiro.

Provável Galo: Everson, Saravia, Bruno Fuchs, Alonso e Arana (Rubens); Otávio, Alan Franco, Scarpa, Bernard, Paulinho e Vargas (Deyverson).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.