França x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou o dia da final do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. França e Espanha se enfrentam, nesta quinta-feira (9), às 13h (de Brasília), na disputa pela medalha de ouro no Parque dos Príncipes. Em caso de empate no tempo regulamentar, e na prorrogação, o título será definido nos pênaltis.

Como chega o França

País sede dos Jogos Olímpicos, a França confirmou o favoritismo durante a competição e conquistou a vaga na final após eliminar o Egito na semifinal. Dessa maneira, os franceses vão em busca da segunda medalha de ouro após 40 anos.

Mesmo sem grandes nomes no elenco, a França conta com o trio Olise, Lacazette e Mateta. Este terceiro, inclusive, é um dos cotados para levar a bola do ouro do torneio. Além das boas atuações, o atacante do Crystal Palace marcou quatro gols e tem dois a menos que o marroquino Rahimi, artilheiro da competição.

Dessa forma, a expectativa é que o técnico Thierry Henry mantenha a base do time titular dos últimos jogos. Isto porque os donos da casa não terão desfalques por lesão ou suspensão.

Como chega o Espanha

Por outro lado, a Espanha também chega embalada para a decisão e conta com o brilho de Fermín López para buscar a segunda medalha de ouro no futebol masculino em edições de Jogos Olímpicos. O meia-atacante foi decisivo na virada sobre o Marrocos na semifinal, e é a esperança de gols para a equipe espanhola.

Por fim, o técnico Santi Denia não terá desfalques para a decisão e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição no elenco.

França x Espanha

Disputa da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Data e horário: sexta-feira, 09/08/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

França: Restes; Sildillia, Badé, Lukeba e Truffert; Chotard, Andy Diouf, Maghnes Akliouche e Michael Olise; Lacazette e Mateta. Técnico: Thierry Henry.

Espanha: Tenas; Marc Pubill, Eric García, Pau Cubarsí e Juan Miranda; Pablo Barrios, Alejandro Baena e Fermín López; Aimar Oroz, Sergio Gómez e Abel Ruíz. Técnico: Santi Denia.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)

Auxiliares: Rafael Alves (BRA) e Guilherme Camilo (BRA)

Onde assistir: sportv, CazéTV e Olympics (site)

