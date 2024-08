Cruzeiro treina, William vai a campo, mas segue como dúvida para o clássico

O técnico Fernando Seabra ainda tem mais um trabalho tático com o Cruzeiro antes do clássico contra o Atlético. A partida será neste sábado (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador azul celeste, aliás, tem uma grande preocupação.

O lateral-direito William deixou o gramado em Cariacica, na última partida, com dores no joelho esquerdo. O ala é um dos principais nomes do sistema de Seabra, mas segue como dúvida. Ele chegou a ir para o campo, nesta quinta-feira (8), na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, todavia, segue como dúvida.

William vai novamente para o campo nesta sexta-feira (9). No último trabalho, ele será reavaliado. A decisão, afinal, acontecerá neste dia. Caso não tenha condições de jogo, Gasolina será a opção para a vaga.

A ausência certa do Cruzeiro para a partida será de João Marcelo. O zagueiro levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza. No lugar, Lucas Villalba será acionado.

O Cruzeiro luta no topo do Brasileirão. A Raposa tem 35 pontos e está na quinta colocação.

