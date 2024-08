Espírito olímpico? Ciclistas trocam agressões em Paris

Uma cena nada amistosa chamou atenção durante a prova olímpica do ‘sprint’ no velódromo de Paris nesta quinta-feira (08). O japonês Kaiya Ota e o britânico Jack Carlin trocaram agressões na disputa das quartas de final da competição.

A situação aconteceu na primeira das três corrida. Ota e Carlin disputavam palmo a palmo a dianteira. Entretanto, acabaram se tocando após uma investida do britânico para chegar na frente. Mas Ota conseguiu manter a posição. No segundo sprint, os dois trocaram cotoveladas, e o japonês mais uma vez levou a melhor, porém com a desclassificação de Carlin pela arbitragem. Porém, o britânico entrou com um recurso e voltou à competição. No fim, Carlin avançou às semifinais.

O britânico foi o principal nome da equipe britânica, ao lado de Ed Lowe e Hamish Turnbull, durante a disputa por equipes. O Reino Unido terminou em segundo lugar, atrás do trio da Holanda. Já o Japão ficou em quinto lugar.

Nesta sexta-feira (09), Carlin encara o holandês Harrie Lavreysen por uma vaga na final do sprint nos Jogos Olímpicos 2024.

