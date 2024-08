Deyverson estreia pelo Atlético contra Cruzeiro? Milito responde

O atacante Deyverson chegou no Atlético na terça-feira e apresentado na quarta, quando o nome também entrou no BID, daCBF. E, agora, tem chances de estrear no sábado contra o Cruzeiro. O técnico Gabriel Milito comentou sobre as possibilidades.

“Todos os jogadores que conto têm opções de jogar. Deyverson tem opção de jogar, Cadu tem opção de jogar, Eduardo (Vargas) tem opção de jogar. Com ele (Deyverson) não temos muito tempo, mas, no tempo que temos, pensaremos que é o melhor para iniciar o jogo. Não descartamos nenhuma possibilidade”, disse o treinador.

Milito, aliás, complementou que Deyverson agrega e muito no elenco do Galo com suas características.

“Um jogador com uma característica que queríamos. Nossa equipe, em muitos jogos, empurra o adversário para perto de sua área. Atacar por dentro é muito complicado. É preciso ir fora, com cruzamento. Para isso, tem que ter gente na área, e um especialista no jogo aéreo. Deyverson é um jogador que gosta de receber cruzamento, ir contra os zagueiros”, destacou.

Cruzeiro e Atlético, aliás, vêm de derrotas na competição. O Galo perdeu para o Criciúma por 2 a 1 no Heriberto Hülse, no último sábado (3), e permaneceu na nona posição, com 28 pontos. A Raposa, aliás, perdeu para o Fortaleza na segunda-feira (5), no Kleber Andrade, e está na quinta posição, com 35 pontos.

