Marta mudou o futebol feminino, afirmam norte-americanas antes da final olímpica

A craque Marta é uma referência para as mulheres, e quem confirma isso são as jogadoras dos Estados Unidos. As atacantes americanas Sophia Smith e Trinity Rodman afirmam que a brasileira mudou o futebol feminino.

Brasil e Estados Unidos decidirão a final olímpica no sábado (10). A Seleção Brasileira busca a inédita medalha de ouro, enquanto as americanas querem conquistar seu quinto título na competição.

“Marta mudou o futebol em todo o mundo. Ela é uma jogadora talentosa, mas também uma grande pessoa, o que diz muito sobre ela”, disse a atacante Rodman, em entrevista realizada nesta quinta-feira (8).

Smith lembra que Marta atua na liga americana

Todavia, seguindo a linha de sua companheira de seleção, a também atacante Smith, que marcou em três oportunidades nos Jogos Olímpicos, elogiou a rainha do futebol mundial e destacou o fato de a brasileira atuar na liga dos Estados Unidos.

Veja mais: Hermoso afirma que não quis desrespeitar o Brasil e elogia Marta: ‘Referência’

“Não estaríamos aqui sem Marta, que mudou o jogo para sempre e continua mudando. O fato de ela jogar na nossa liga ajudou muito. Acho não haver palavras para descrever a gratidão que temos por uma jogadora como Marta, que defende jovens jogadoras como nós. Podemos jogar contra ela na liga dos EUA, o que é uma grande sorte para nós, e enfrentar ela em um jogo desse tamanho é muito especial”, resumiu Smith.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.