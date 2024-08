Vasco tem negociações avançadas por Mauricio Lemos, do Atlético

O Vasco está próximo de contratar o zagueiro uruguaio Mauricio Lemos, de 28 anos. O jogador, que pertence ao Atlético-MG, possui conversas adiantadas, consideradas em estágio final, com o Vasco. A informação sobre a negociação entre os clubes foi divulgada pelo portal “Atenção, Vascaínos!”.

Mauricio Lemos chegaria ao Vasco com um contrato válido por dois anos. Os clubes ainda discutem o pagamento de luvas. O Atlético, aliás, não faz jogo duro pela liberação do uruguaio, mas deve exigir uma compensação financeira.

O zagueiro tem seis jogos pelo Galo no Campeonato Brasileiro. Com isso, o Lemos ainda pode atuar pelo Vasco, caso o desfecho seja positivo. Por outro lado, ele não pode entrar em campo pelo Vasco na Copa do Brasil. O zagueiro uruguaio jogou contra o Sport na terceira fase da competição.

Recentemente, Mauricio Lemos chegou a negociar com o São Paulo por empréstimo. A negociação avançou e estava quase “certa”. No entanto, o Tricolor desistiu de contratar após um desacordo financeiro entre o jogador e o Galo. O uruguaio, aliás, não entra em campo desde junho, há quase dois meses.

A diretoria do Vasco já pensava em correr para contratar um zagueiro nesta segunda janela de transferência. Até o momento, o Cruz-Maltino fechou com quatro reforços: um volante, um meia e dois atacantes.

