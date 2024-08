Luis Zubeldía desfalca o São Paulo na ida das quartas de final da Copa do Brasil

O técnico Luis Zubeldia voltou a ser destaque negativo do São Paulo. Nesta quinta-feira (8), o comandante foi expulso nos acréscimos do empate contra o Goiás, em jogo disputado na Serrinha, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Assim como Alan Franco, que caiu na provocação do atacante Thiago Galhardo, Luis Zubeldía ficou irritado com a confusão no gramado e começou a reclamar da sua área técnica. Logo depois das reclamações, ele entrou no gramado e foi punido com o cartão vermelho.

Com a sua expulsão, o treinador não poderá comandar o São Paulo na primeira partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Ou seja, ele só vai ficar no banco de reservas no segundo jogo. Por outro lado, Luis Zubeldia é presença confirmada na rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo (11), o Tricolor vai encarar o Atlético-GO, no MorumBIS.

Desde a sua chegada ao São Paulo, o treinador argentino acumula cartões por indisciplina. No total, em 18 partidas, ele recebeu dez amarelos e dois vermelhos.

