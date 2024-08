Deyverson ganha recado importante no Atlético: ‘Vai ter que aprontar’

Agora resta a expectativa para a estreia do atacante Deyverson. O atacante já está liberado, regularizado e já treina com os companheiros. Sem Hulk, a tendência é que, no clássico contra o Cruzeiro, neste sábado (10), às 21h30 (de Brasília), o atleta já seja aproveitado.

Aliás, o lateral-esquerdo Guilherme Arana mandou um recado para o novo camisa 9 do Galo. Um dos principais nomes do elenco atleticano, o ala teve uma conversa divulgada pelo clube nas redes sociais.

“Estou de boa, graças a Deus, pai. Movido e purificado pelo sangue do cordeiro”, disse Deyverson. “Não, mas sábado você vai ter que aprontar alguma”, afirmou Arana, em conversa descontraída. “Aí, tá vendo? Tá vendo? Scarpinha (Gustavo Scarpa) acabou de me dar esporro agora”, disse Deyverson. “Você tem que ser você”, respondeu o lateral-esquerdo.

Deyverson chegou ao Atlético na última segunda (5). Na quarta-feira (7), ele ganhou condição de jogo ao ser regularizado no BID. A fera já treina com os companheiros de Galo e já trabalhava sem restrições antes de assinar com o clube mineiro. Portanto, está livre para jogar.

O Atlético busca a vitória para melhorar sua situação no Brasileirão. Atualmente, o Galo é o nono colocado do torneio nacional, com 28 pontos.

