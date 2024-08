Fulham recusa proposta milionária do Olympique de Marselha por Andreas Pereira

O Fulham não pretende facilitar uma possível saída de Andreas Pereira para outros clubes da Europa. Assim, o meio-campista, que está no radar do Chelsea, teve uma proposta oficial do Olympique de Marselha, da França, de 25 milhões de euros (R$ 151 milhões). No entanto, o clube inglês recusou a oferta de forma inicial. A informação é do portal “ge”.

O italiano Roberto De Zerbi está disposto a convencer o brasileiro a aceitar o projeto francês. Entretanto, o contato entre os clubes esfriou a sequência da negociação, visto que o clube inglês rejeitou a investida.

Vale lembrar que a equipe de Londres comprou Andreas Pereira ao Manchester United em meados de 2022, depois do empréstimo ao Flamengo, por 10 milhões de libras (R$ 64 milhões na ocasião). Com isso, deseja um valor entre 30 e 35 milhões de euros para uma possível liberação.

Internamente, o jogador tem um acordo para saída após duas temporadas de destaque sob o comando de Marco Silva Na última temporada, o o Al Etifaq, do técnico Steven Gerrard, tentou levá-lo para a Liga Árabe, mas sem sucesso.

Por fim, a janela de transferência das principais ligas europeias fecha no dia 30 de agosto. Andreas se apresentou ao Fulham, que disputa amistoso neste sábado, contra o Hoffenheim, na Alemanha. A estreia na Premier League está marcada para o dia 16, contra o Manchester United, fora de casa.

