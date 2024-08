Corinthians coloca Plata como prioridade e prepara nova oferta

O Corinthians segue interessado na contratação do atacante Gonzalo Plata. O jogador, que atualmente defende o Al-Sadd, do Qatar, está na lista de prioridades do Timão para esta janela de transferência para reforçar o ataque. Contudo, o Alvinegro vem encontrando dificuldades para negociar com os asiáticos.

Afinal, o Corinthians ofereceu a quantia de 8 milhões de dólares (R$ 45 milhões) e teve a proposta negada, pois o clube do exterior não quer negociar. Incomodado com a decisão do Al-Sadd, o jogador espera que seus empresários consigam convencer o atual clube para libera-lo o mais rápido possível.

A ideia do Timão era parcelar o valor em duas vezes, algo que não agradou ao Al-Sadd. Agora, o clube paulista prepara uma nova investida com outro formato de pagamento e também de valores. Para convencer os clubes do Qatar, o Alvinegro tem ao seu lado o próprio atacante, que deseja trocar de ares.

Nas redes sociais, o jogador interagiu com os torcedores do Timão e aumentou a especulação sobre a sua chegada ao Brasil nos próximos dias para dar sequência na carreira.

Corinthians quer reforçar o ataque

Aos 23 anos, o atacante foi indicado pelo departamento de análise do Corinthians a comissão técnica e diretoria. O entendimento é que ele pode ser útil pelas beiradas e qualificar o elenco. No momento, o Timão conta com Wesley e Romero na posição. Como o primeiro desta lista é alvo constante da Europa, o Alvinegro entende que o equatoriano possa ser uma contratação de peso para o restante da temporada. Assim, Plata virou prioridade no Parque São Jorge.

