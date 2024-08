Grêmio x Fluminense terá telão e show para torcida em Laranjeiras

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense volta a campo pela competição na próxima terça-feira (13), às 19h (de Brasília), quando enfrenta o Grêmio no Couto Pereira no jogo de ida das oitavas de final. Como na campanha da última temporada, o clube também organizará uma festa na sede de Laranjeiras para acompanhar a partida.

Dessa forma, os torcedores que não forem à Curitiba poderão assistir à partida em telão montado na quadra lateral da sede de Laranjeiras. Além disso, Resenha do Vitinho faz um show com o melhor do pagode antes de rolar a bola e durante o intervalo do jogo.

Os ingressos, que já estão à venda, custam R$ 20 (sócios) e R$ 40 (não-sócios). No dia do jogo, haverá venda de bilhetes a partir das 10h na portaria da sede. Sendo assim, as vendas ocorrerão até o início do jogo ou quando esgotarem os ingressos.

O acesso será pela entrada da Rua Álvaro Chaves, 41, a partir das 17h (de Brasília). O cantor Vitinho, por sua vez, subirá ao palco às 18h e fará o show antes da partida e durante o intervalo.

