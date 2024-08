Flamengo se atenta a possíveis alterações em clássico contra Botafogo

A denúncia da Procuradoria da Justiça Desportiva contra o Botafogo pode influenciar diretamente no clássico contra o Flamengo, que apenas aguarda o desenrolar da ação. Isso porque o Alvinegro pode ser punido com a perda de um a dez mandos de campo após botafoguenses pendurarem bonecos enforcados com o rosto da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em julho. Sendo assim, a partida entre os rivais cariocas, no dia 18 de agosto, pode ser transferida para outro estádio.

O Botafogo retorna ao Nilton Santos pelo Brasileirão justamente para encarar o Flamengo, no domingo, dia 18 de agosto. A punição para condenação no Artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê perda do mando de uma a dez partidas, além de multa que pode variar entre R$ 100 a R$ 100 mil. Ou seja, mesmo que a pena seja de um jogo, deverá ser cumprida no clássico contra o Flamengo.

A alteração ainda não pôde ser confirmada porque o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ainda não tem data para julgar a denúncia. Caso o julgamento ocorra após o dia do clássico, consequentemente, a pena será aplicada ao jogo seguinte da decisão. Há, no entanto, expectativa que o órgão avalie o caso até o fim da próxima semana.

Relembre o caso

Às vésperas do jogo entre Botafogo e Palmeiras, pela 17ª rodada do Brasileirão, parte da torcida do Botafogo pendurou dois bonecos enforcados no setor sul do Nilton Santos – destinado aos visitantes. Um dos fantoches que estavam com a corda no pescoço levava o rosto de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, com os dizeres: “corrupta”. O outro estampava Ednaldo Rodrigues, da CBF.

As trocas de farpas e acusações entre John Textor e Leila Pereira inflamaram a rivalidade recente entre Botafogo e Palmeiras. As polêmicas envolvendo os clubes ocorrem desde a virada história do Alviverde na conquista do Campeonato Brasileiro 2023 e das denúncias do dono da SAF alvinegra sobre supostas manipulações de resultados no Brasil.

Na última quinta-feira (8), menos de um mês após o ocorrido, o STJD confirmou a denúncia contra o Botafogo pela ação dos torcedores no duelo de 17 de julho. “O clube responderá por não prevenir e reprimir a conduta considerada desordem e corre risco de receber multa e perda de mando”, dizia um trecho do comunicado.

“Os vídeos e matérias jornalísticas colacionados aos autos não dão azo a dúvidas quanto aos lamentáveis fatos que ocorreram antes do início da partida entre Botafogo e Palmeiras, com único intuito de incitação à violência em face do Presidente da CBF e da mandatária do Palmeiras”, relatou a Procuradoria na denúncia.

Flamengo x Botafogo

Mesmo sem envolvimento direto no caso, o Flamengo aguarda os desdobramentos para saber se jogará no Nilton Santos no dia 18 de agosto, às 18h30. Os rivais duelam diretamente pela liderança do Brasileirão, com apenas um ponto de diferença entre eles. O Botafogo ocupa a ponta da tabela com 21 somados, enquanto o Rubro-Negro aparece na segunda colocação, com 20.

Disputado no Maracanã, o clássico do primeiro turno terminou com vitória alvinegra por 2 a 0 sobre o arquirrival. O triunfo, aliás, serviu para derrubar a invencibilidade do Flamengo no Campeonato Brasileiro à época. O mesmo ocorreu quando o Rubro-Negro quebrou o tabu da equipe de General Severiano no Nilton Santos, em setembro de 2023.

No entanto, o Flamengo ainda tem dois compromissos importantes no calendário antes de focar no clássico contra o Botafogo. O Rubro-Negro se reencontra com o Palmeiras neste domingo (11), às 16h, no Maracanã, pelo Brasileirão, e depois recebe o Bolívar, pelas oitavas da Libertadores.

