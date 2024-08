River Plate anuncia a contratação do lateral-direito Bustos, ex-Internacional

O lateral-direito Fabricio Bustos não atua mais pelo Internacional. Isso porque o River Plate, da Argentina, anunciou a contratação do jogador, nesta sexta-feira (09). O Colorado pedia quatro milhões de dólares (cerca de R$ 22,4 milhões na cotação atual) por 45% dos direitos econômicos que possuía do atleta.

A primeira proposta do clube argentino foi de três milhões de dólares (equivalente a R$ 16,9 milhões na cotação atual). Contudo, naquele momento, ainda era necessário encontrar uma solução para conseguir pagar a diferença de 300 mil dólares (próximo a R$ 1,6 milhão na cotação atual) que o Inter pedia. Com o desfecho positivo, Bustos é a segunda contratação do River desde o retorno do técnico Marcelo Gallardo. Anteriormente, conseguiu fechar um acordo com o zagueiro Germán Pezzella, que estava no Real Betis, da Espanha.

Tal movimentação dos Millonarios (Os Milionários em tradução para o português) visa se reestruturar e voltar aos seus tempos recentes de glória. Com isso, o Internacional já procura substitutos para Bustos no mercado de transferências. Aliás, o perfil ideal é de um jogador com características semelhantes às do argentino. A propósito, a prioridade do clube é por um atleta também estrangeiro e com capacidade de ser titular da equipe. Outro jogador que ainda pode deixar o Colorado é o zagueiro Vitão, pois já está em longas negociações com o Real Betis. Vale relembrar que o volante Charles Aránguiz chegou a um acordo com a diretoria do clube gaúcho para rescindir o seu contrato.

Passagem de Bustos pelo Internacional

Vale ressaltar que o lateral-direito, de 28 anos, está no Colorado desde 2022 e seu vínculo era válido até fevereiro de 2025. No contexto atual, ele dificilmente permaneceria no Inter. Assim, o clube buscava vendê-lo. Até porque a partir de setembro restariam apenas seis meses de vínculo. Ou seja, Bustos poderia assinar pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça. Importante destacar que o jogador chegou a ter tratativas com o Villarreal, da Espanha, e até mesmo recebeu sondagens do futebol russo.

Nesta temporada, o argentino atuou 36 vezes, anotou um gol e deu três assistências. O atleta chega com status de titular ao River Plate. Além disso, representaria uma importante adição ao elenco no início da fase mata-mata da Libertadores. Competição em que o time é um dos favoritos ao título. Até porque a decisão vai ocorrer em sua casa, o Monumental de Nuñez. Ele retorna ao futebol argentino, onde construiu a maior parte da sua carreira pelo Independiente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook