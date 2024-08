Grêmio vive expectativa de Braithwaite fazer sua estreia diante do Cuiabá

O Grêmio vive a expectativa de poder utilizar mais um reforço da segunda janela de transferências de 2024 no próximo compromisso. Isso porque o atacante Braithwaite já está regularizado e tem condições de fazer sua primeira partida pelo Imortal. Com isso, depende que ele esteja presente na lista de relacionados e viaje com a delegação para o confronto com o Cuiabá, neste sábado (10).

Apesar de o sistema da CBF ainda estar fora do ar, a instituição que administra o futebol brasileiro confirmou a inscrição do dinamarquês no Boletim Informativo Diário (BID). Vale ressaltar que o jogador está apto desde a última semana, mas não esteve entre os relacionados na vitória sobre o Athletico, na Ligga Arena. Mesmo assim, ele participa normalmente dos trabalhos com o grupo em Curitiba.

Grêmio deve contar com time misto para enfrentar o Cuiabá

Pelo período de mais de um mês inativo, há chances de ele começar o próximo jogo como opção no banco de reservas. O centroavante Diego Costa, que está em fase final de recuperação de uma contusão muscular, também pode ganhar alguns minutos em campo. Outros reforços da segunda janela que provavelmente começarão como titular são Arezo e Monsalve.

Até porque Renato Gaúcho deve preservar algumas das suas principais peças da viagem para Cuiabá. Afinal, o comandante pretende evitar um desgaste a mais. Na próxima terça-feira (13), recebe o Fluminense pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, no Couto Pereira. Assim, o lateral-direito João Pedro, os zagueiros Rodrigo Ely, Jemerson, Kannemann, e o lateral-esquerdo Reinaldo não devem sequer viajar. Bem como os meio-campistas Villasanti e Cristaldo, além dos atacantes Soteldo e Pavón.

O goleiro Marchesín deve passar por avaliação para definir se também será poupado ou viaja com a delegação para Cuiabá. A delegação do Tricolor Gaúcho deixa Curitiba, na tarde desta sexta-feira (09). O embate com o Dourado vai ocorrer na Arena Pantanal, às 19h (de Brasília), neste sábado (10). Aliás, a partida será válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Grêmio encontra-se na 14ª posição, com 21 pontos, ainda com dois jogos a menos.

