Serna desfalca o Fluminense no clássico com o Vasco

O atacante Kevin Serna desfalcará o Fluminense no clássico com o Vasco, neste sábado (10), pela 22ª rodada do Brasileirão. Após indicar incômodo na panturrilha durante treino no CT Carlos Castilho, o Flu definiu por preservá-lo.

O colombiano realizou exames, mas não teve lesão constatada, segundo o “ge”. Mesmo assim, a comissão optou por poupar o jogador, visando evitar que a preocupação vire problema. Assim, é possível que ele retorne aos relacionados contra o Grêmio, na terça (13), pela Libertadores.

Keno, então, surge como favorito a entrar como titular em seu lugar. Há ainda a possibilidade de Mano Menezes mudar o esquema da equipe, com Lima entrando na vaga do atacante.

Serna chegou junto ao Alianza Lima (PER) e já tem cinco partidas pelo Flu, com uma assistência. Ele entrou contra o Palmeiras, em sua estreia, e logo assumiu a titularidade. Começou os quatro jogos seguintes, mas sempre sendo substituído (máximo de minutos foi 76), demonstrando que ainda não está 100% fisicamente.

O Fluminense “visita” o Vasco neste sábado, pela 22ª rodada do Brasileirão, no Nilton Santos. Em 17º, o Tricolor pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória, já que chegaria aos 23 pontos. Neste caso, iria até se aproximar do rival de São Januário, que tem 24, com o mesmo número de jogos.

