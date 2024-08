Isaquias Queiroz tenta trocar medalha após peça cair em comemoração com a família

O canoísta Isaquias Queiroz tinha uma grande motivação nas Olimpíadas de Paris: buscar medalhas para presentar os filhos: Sebastian, de 7 anos, e Luigi, de apenas 1 aninho. E ele conseguiu o feito, mas teve um pequeno problema no meio do caminho.

Ao subir no pódio, pegar sua peça e comemorar com a família, a medalha caiu no chão e deu uma lascada depois que o medalhista olímpico colocou o prêmio no pescoço de Sebastian.

O atleta, afinal, ficou bastante chateado com a situação e buscou ajuda. Ele pediu para a assessoria ver com a organização das Olimpíadas a possibilidade de uma troca. As conversas seguem em andamento para atender à solicitação do atleta.

“É uma sensação incrível, diferente. É muito especial para mim. Ganhei medalha de prata e bronze no Rio, o ouro Tóquio, mas sem a presença de familiares e torcida (por causa da pandemia de Covid-19). Agora poder ganhar essa medalha de prata na frente dos filhos e da esposa é maravilhoso. Ele (Sebastian) estava me pedindo muito a medalha. Consegui para ele. Não foi o ouro, mas essa prata, do jeito que foi, vale ouro. Ele ficou feliz, mordeu a medalha. O Sebastian já entende todo o processo, tem acompanhado bem de perto. A minha família me ajudou bastante ao longo desses últimos anos e poder comemorar com eles presentes aqui é algo único”, disse o medalhista em entrevista a “TV Globo”.

Isaquias Queiroz pode conseguir

Conta a favor de Isaquias algo que aconteceu há alguns anos. Em Londres-2012, o judoca Felipe Kitadai, medalha de bronze na categoria ligeiro, quebrou a peça tomando banho. Ele conseguiu uma nova.

Com o prêmio, Queiroz chegou ao quinto pódio na carreira. Assim, ele igualou aos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael. A ginasta Rebeca Andrade lidera ranking com seis conquistas.

