Rogel é apresentado no Inter e se coloca à disposição para pegar o Athletico

O Inter apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (9), Agustín Rogel, reforço do clube para a sequência da temporada. O zagueiro afirmou estar bem fisicamente e se colocou à disposição do técnico Roger Machado para estrear pelo Colorado. Contudo, o jogador não entra em campo há mais de três meses.

Rogel recebeu a camisa número 18 das mãos do vice de futebol José Olavo Bisol e do diretor esportivo Magrão. O defensor admitiu que buscou informações com os compatriotas Rochet e Carlos de Pena (que atuava no Inter até pouco tempo), e garante estar fisicamente bem para estrear pelo Colorado.

“Me sinto muito bem, vim treinando e trabalhei na pré-temporada. A equipe me recebeu muito bem. É um bom ambiente, sei que a situação não é a melhor. Estou muito feliz e contente de estar aqui, com gana de jogar neste fim de semana”, disse Rogel, que não atua desde o dia 3 de maio, quando o Hertha Berlin venceu o RW Erfurt por 1 a 0, pela Segunda Divisão na Alemanha.

Com 1,91cm de altura, o zagueiro tem como ponto forte a bola aérea, seja defensiva ou ofensiva. Também apresenta boa saída de bola. Na temporada de 2022, anotou sete gols pelo Estudiantes (ARG).

“É um pouco difícil falar. Minha característica é ter um bom jogo aéreo defensivo e ofensivo. Tenho agressividade para ganhar o jogo aéreo. Sou um cara que gosta de jogar. Espero ajudar o grupo. Sou um a mais para lutar”.

Inter pode perder dois zagueiros

Rogel vai disputar posição com Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Vitão. Os dois últimos podem deixar o Inter ainda nesta segunda janela de 2024.

Afinal, Robert Renan está cedido por empréstimo ao Internacional pelo Zenit, da Rússia. O atleta desperta o interesse de alguns clubes europeus e caso alguma investida seja considerada atrativa, o defensor tem possibilidade de sair do time gaúcho. Já Vitão está em negociações com o Real Betis, da Espanha, que provavelmente vai enviar uma nova proposta pelo jogador.

Além de Rogel, o Inter iniciou negociações para contratar o zagueiro Samir, ex-Flamengo. O jogador atualmente defende o Tigres, do México, desde 2022.

O Colorado volta a campo neste domingo (11), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Athletico-PR, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

