Fluminense anuncia que Fred não é mais diretor do clube

O Fluminense anunciou, na noite desta sexta-feira (9), a saída do ídolo Fred Guedes do clube. Ele estava como Diretor de Planejamento Esportivo desde 1º de dezembro de 2022. Fred assumiu o cargo pouco após se aposentar do futebol, no próprio Flu.

Segundo o clube, o ex-jogador solicitou o desligamento para poder “se dedicar a questões pessoais”. Ele era responsável pelo planejamento e integração de todos os setores de futebol do clube, entre profissional, base e feminino.

LEIA MAIS: Flu tem retrospecto positivo no Nilton Santos, mas tabu a bater

Fred ainda não se pronunciou publicamente sobre a decisão.

Confira o comunicado do Fluminense

“Na tarde desta sexta-feira (09/08), Fred Guedes deixou o cargo de Diretor de Planejamento Esportivo do Fluminense. O nosso eterno ídolo explicou que pretende se dedicar a questões pessoais de seus familiares, neste momento. Por isso solicitou seu desligamento do clube. O Fluminense, em nome de sua imensa torcida, agradece por toda a dedicação. As portas estarão sempre abertas àquele que dignificou nossas cores como atleta e diretor estando presente na construção de dois títulos brasileiros, da Libertadores e da Recopa e três campeonatos cariocas.”

Na tarde desta sexta-feira, Fred Guedes deixou o cargo de Diretor de Planejamento Esportivo do Fluminense. O nosso eterno ídolo explicou que pretende se dedicar a questões pessoais de seus familiares, neste momento. Por isso solicitou seu desligamento do clube. O Fluminense, em… pic.twitter.com/fHWhEXKS1W — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 9, 2024





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.